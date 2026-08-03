Godišnji izvoz dosegao najviši nivo ikad od 278,6 milijardi eura (278,6 milijardi dolara), rekao je ministar trgovine

Izvoz Turske dosegao rekordnih 25,6 milijardi eura u julu Godišnji izvoz dosegao najviši nivo ikad od 278,6 milijardi eura (278,6 milijardi dolara), rekao je ministar trgovine

Izvoz Turske porastao je za 2,9 posto na godišnjem nivou na 25,6 milijardi eura (25,6 milijardi dolara) u julu, što je najveća vrijednost izvoza ikad zabilježena za taj mjesec, rekao je u ponedjeljak ministar trgovine Omer Bolat.

Uvoz je porastao za 5,2 posto u odnosu na isti period prošle godine na gotovo 33 milijarde eura (33 milijarde dolara), dok je obim vanjske trgovine zemlje povećan za 4,1 posto na 58,6 milijardi eura (58,6 milijardi dolara), rekao je Bolat na konferenciji za novinare u Ankari.

Vanjsko-trgovinski deficit povećan je za 14 posto na 7,37 milijardi eura (7,37 milijardi dolara), u odnosu na 6,46 milijardi eura (6,46 milijardi dolara) u julu 2025. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom smanjena je za 1,7 procentnih bodova na 77,7 posto.

U periodu januar-juli izvoz je porastao za 3,4 posto na godišnjem nivou na 161,6 milijardi eura (161,6 milijardi dolara), dok je uvoz povećan za 4,7 posto na 222,1 milijardu eura (222,1 milijardu dolara).

Sedmomjesečni vanjsko-trgovinski deficit povećan je za 8,2 posto na 60,5 milijardi eura (60,5 milijardi dolara), dok je ukupan obim trgovine porastao za 4,1 posto na 383,7 milijardi eura (383,7 milijardi dolara).

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 72,8 posto, u odnosu na 73,6 posto u istom periodu prošle godine.

Godišnji izvoz dosegao je rekordnih 278,6 milijardi eura (278,6 milijardi dolara) u julu, što predstavlja rast od 3,4 posto u odnosu na prethodnih 12 mjeseci, rekao je Bolat.

Godišnji uvoz povećan je za 4,9 posto na 375,3 milijarde eura (375,3 milijarde dolara), dok je vanjsko-trgovinski deficit porastao za 9,5 posto na 96,8 milijardi eura (96,8 milijardi dolara).

Godišnji obim vanjske trgovine povećan je za 4,3 posto na 653,9 milijardi eura (653,9 milijardi dolara), dok je pokrivenost uvoza izvozom pala na 74,2 posto sa 75,3 posto.