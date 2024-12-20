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Yaşam

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malzemeleri yapıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde öğretmenlik yapan 43 yaşındaki Cihat Tayhan, boş zamanlarını ahşaptan mutfak malzemeleri yaparak değerlendiriyor.

Erol Balta  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malzemeleri yapıyor Fotoğraf: Erol Balta/AA

Sinop

Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Tayhan, açtığı hobi atölyesinde kase, tabak, kepçe, kevgir gibi ahşap mutfak malzemeleri üretiyor.

Tayhan, ürettiği mutfak araç gereçlerini genellikle yakınlarına hediye ediyor.

Cihat Tayhan, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri ağaçlarla uğraşmaktan keyif aldığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce kendisine hobi atölyesi oluşturduğunu aktaran Tayhan, "Boş zamanlarımı atölyemde geçiriyorum. Ağaçları işleyerek çeşitli mutfak malzemeleri yapıyorum. Böylelikle boş zamanlarımı da değerlendirmiş oluyorum." dedi.

Ürünler ahşap olduğu için kimyasal bir şey kullanmadığını vurgulayan Tayhan, "Ağaçlara yeniden hayat veriyoruz, yeni yaşam imkanı sunuyoruz. Ürünlere evde bal mumu ve zeytinyağı ile yaptığımız kremi sürüyoruz, tamamen doğal yani. Hobi amaçlı olduğu için amacımıza uygun kullanmak istiyoruz. Sunum tabağı, salata kasesi, çerezlik olsun, bu tarz ürünleri kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

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