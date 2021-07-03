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Yaşam

Yeşil deniz kaplumbağası Patara Plajı'na 9 yıl sonra yuva yaptı

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) 9 yıl sonra Patara kumsalına yuva yaptığı tespit edildi.

Süleyman Elçin   | 03.07.2021
Yeşil deniz kaplumbağası Patara Plajı'na 9 yıl sonra yuva yaptı

Antalya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi" kapsamında 3 yıldır Antalya'nın Kaş ilçesinde caretta carettaların korunması için çalışma yürüten Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, AA muhabirine, her yıl mayıstan ekime kadar bölgede "yaşam nöbeti" tuttuklarını söyledi.

Geceleri 10 kişilik ekiple özellikle Patara kumsalında ergin bireylerin yumurta bırakmalarını ve ağustosla yavru çıkışlarını takip ettiklerini aktaran Başkale, bölgede genelde caretta carettaların yuva yaptığını dile getirdi.

Başkale, Türkiye'de yuva yapan kaplumbağalardan birinin de ender görülen yeşil deniz kaplumbağaları olduğunu söyledi.

Bu kaplumbağaların genelde Türkiye'nin doğu sahilleri ile Kıbrıs'ta yuva yaptığına işaret eden Başkale, şöyle devam etti:

"Batı sahillerine ise nadiren çıkış yapıyor. Nesilleri caretta carettalardan daha fazla tehlike altında. Arazi çalışmaları esnasında doktora öğrencimiz uzman biyolog Ayfer Şirin, yuva yapan bir yeşil deniz kaplumbağasını Patara Plajı'nda tespit etti. En son 2012 yılında bu plajda görülmüştü. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı, mutlu etti. Kaş'ın koylarındaki deniz çayırlarında beslendiklerini biliyorduk. Orada kış aylarını geçiriyorlardı ancak kumsala hiç çıkmıyorlardı. Buraya yuva yapmaları koruma projemizin başarısını gösteriyor."

"Bu yıl yüzde 10 daha fazla yuva olacağını tahmin ediyoruz"

Bölgede 2019'da 330 yuvayla rekor kırdıklarına değinen Başkale, "Bu yuva sayısı son 28 yılın en yüksek rakamıydı. Geçen yıl 434 yuvayla rekoru yeniledik. Bu yıl yuvalamanın başında olmamıza rağmen 250'nin üzerinde yuva tespit ettik. Bu yıl yüzde 10 daha fazla yuva olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle insanların sahillerde yoğunluk oluşturmadığına dikkati çeken Başkale, kaplumbağaların rahatlıkla sahile çıkıp, yuvalarını yaptığını kaydetti.

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