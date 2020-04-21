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Yaşam

Yerli çizgi film Kral Şakir'den 23 Nisan şarkısı

Cartoon Network'ün yerli çizgi filmi Kral Şakir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel şarkı hazırladı.

Salih Şeref   | 21.04.2020
Yerli çizgi film Kral Şakir'den 23 Nisan şarkısı

Istanbul

Cartoon Network'ün yerli çizgi filmi Kral Şakir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel şarkı hazırladı.

Çocukların hem eğlenerek hem de dans ederek 23 Nisan'ın tadını doyasıya çıkaracağı şarkıda, 23 Nisan'ın çocukların günü olduğu ifade ediliyor ve yarınların umut, kardeşlik dolu olduğu mesajları veriliyor.

Ayrıca, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de, İstiklal Marşını çocukların okumaları için televizyondan yayınlayacak çizgi film kanalı, tüm çocukları bu günü coşkuyla evde kutlamaya davet ediyor.

Cartoon Network, web sitesi ve YouTube kanalında, sevilen çizgi filmlerden Gumball, Kafadar Ayılar, Ben 10, Powerpuff Girls, Kral Şakir, Elma ve Soğan'dan oluşan 23 Nisan'a özel 100 dakikalık video serileri de çocuklarla buluşturuluyor.

Kral Şakir çizgi filminin 23 Nisan'a özel hazırladığı şarkının sözleri ise şöyle:

"23 NİSAN

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz,

Neşeyle dolu 23 Nisan,

Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım

Çünkü bugün bizim, 23 Nisan!

Atamızdan yadigar bize bu bayram,

Tüm çocuklara etti armağan.

Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu,

Bizimdir arkadaşlar bu bayram.

Canan, Şakir, Necati bizimle!

Hepsi bugün eğleniyor, keyfi yerinde.

Bunu her yıl kutlarız sevinçle

Hep beraber olalım, verelim el ele

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!"

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