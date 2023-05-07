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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Öz Orman - İş Sendikası Orman İşçileri Kadro Buluşması” etkinliğinde konuşuyor.
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Yaşam

Yeni kelebek türlerine "Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi

Bilim insanları, yeni keşfettikleri kelebek türlerine "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarındaki kötü adam Sauron'un adını verdi.

Çağla Güngör  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Yeni kelebek türlerine "Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi

Ankara

BBC’nin haberine göre, kelebeklerin kanatlarındaki siyah halkaları "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarındaki "her şeyi gören göze" benzeten ekip, bu yeni türleri "Saurona" olarak adlandırdı.

Şu anda kelebeklerin "Saurona triangula" ve "Saurona aurigera" isimli iki alt türü bulunuyor ancak gruba daha fazlasının katılması bekleniyor.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, kelebeklere alışılmadık isim vermenin bu türlere dikkati çekme konusunda yardımcı olacağını düşünüyor.

30 bilim insanından oluşan uluslararası ekibin yeni türler hakkındaki makalesi, Systematic Entomology dergisinde yayımlandı.

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