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Yaşam

Yaklaşık 40 yıldır çalı süpürgesi yapıp ailesinin geçimini sağlıyor

Kastamonu'da 53 yaşındaki Kemal Kırçıl, yaklaşık 40 yıldır ormanlardan topladığı çalılarla yaptığı süpürgeleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Özgür Alantor  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Yaklaşık 40 yıldır çalı süpürgesi yapıp ailesinin geçimini sağlıyor Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Kastamonu merkeze bağlı Üyücek köyünde yaşayan Kırçıl, her sabah ormanlık alana giderek "kurtbağrı" adlı, yöre halkı tarafından "kurtböğrü süpürge çalısı" olarak adlandırılan bitkiyi topluyor.

Kırçıl, süpürge yapmak için yeterli sayıya ulaşınca çalıları alıp evine dönüyor. Evinin bahçesinde çalışan Kırçıl, 50'nin üzerinde çalıyı bir araya getirip ardından bunları fındık ağacı dalıyla sıkıca bağlıyor. Çalıların ucunu kesen Kırçıl, süpürge olarak kullanılabilecek hale getiriyor.

"Günlük ortalama 15 çalı süpürgesi yapıyorum"

Çalı süpürgesi yapıp satan Kemal Kırçıl, AA muhabirine, işinin zor ancak keyifli olduğunu söyledi.

Her sabah erkenden kalkıp ormana gittiğini anlatan Kırçıl, "Bazen araba ile bazen sırtımda eve getiriyorum. Evimin önünde oturup bunları bağlayıp süpürge haline getiriyorum. Günlük ortalama 15 çalı süpürgesi yapıyorum. Bunların toptancısı var. Bazen toptancı gelip alıyor, bazen de Kastamonu'da pazara götürüp satıyorum. Tanesini 15 liradan satıyorum." dedi.

Bu işi dedesinden öğrendiğini dile getiren Kırçıl, "Bizim dede, baba mesleğimiz. Bizde sonra yapan olur mu bilmem. Çocuklarım yapmaz. Çalıların içinde çalışması, kırması, getirmesi zor. Bu iş sayesinde iki çocuk okuttum, hiç kimseye muhtaç etmedim. Onlar okuyup biri orman işletmede memur, biri de muhasebeci oldu ve ekmeklerini ellerine aldı." diye konuştu.

Kemal Kırçıl, şunları söyledi:

"Benden başka da bu bölgede bu işi yapan yok. Ben son yapan kişiyim. Çalı süpürgesi, köylerde evlerin önünü, ahırları, bahçeleri süpürmek için kullanılıyor. Diğer süpürgelere göre çok dayanıklı olduğu için bu tercih ediliyor. Kolay kolay kırılmadığı için yıpranmıyor."

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