Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,731.50
BTC/USDT
26,490.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıradağlarından Aras Dağları; doğal güzellikleri, yüksek zirveleri ve sarp yamaçlarıyla doğa tutkunları ve dağcıların tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Bülent Mavzer  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'ndaki 3 bin 200 metreyi aşan yükseltiler, havaların ısınması ve etkili olan yağışlarla yeşil örtüyle kaplandı.

Rengarenk çiçeklerin açtığı yörede bulunan Zor Dağları ve Bendemurat bölgesi, Iğdır ve civar illerde yaşayan dağcılarla doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Doğaseverler, Aras Dağları'na gelip hem yaylaları geziyor hem de zirvelere tırmanıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, AA muhabirine, bölgenin dağcılık açısından oldukça ilgi çeken bir yer olduğunu söyledi.

Kentteki dağlara her hafta klasik rotalardan tırmanış etkinlikleri düzenlediklerini, bazen de yeni rotalar belirlemek için bir araya geldiklerini dile getiren Sürmeli, "Buraya çevre illerden çok dağcı gelmekte, biz de onlara eşlik ediyoruz. Bu kadar güzel bir coğrafyası olan Iğdır'a tüm dağcıları davet ediyoruz." dedi.

"3 bin rakımın üzerinde onlarca dağ var"

Dağcılardan Ali Tuğrul Doğu ise her hafta Iğdır'da doğa yürüyüşü ve tırmanış faaliyetlerine katıldığını belirterek, "Iğdırlı doğaseverler olarak bu güzellikleri keşfetmeyi ve çevremizdeki arkadaşlarımızla paylaşmayı istiyoruz." diye konuştu.

Doğu, Iğdır'ın etrafının birbirinden güzel dağlarla çevrili olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz de bu dağlardan istifade edip coğrafyamızı, doğal güzelliklerimizi değerli takipçilerimize tanıtmak istiyoruz. Ne varsa doğada var, bunu kullanmak lazım. Yüksek irtifa tırmanışı yapmak isteyen dağcılar önce burada akredite oluyor. Burada 3 bin rakımın üzerinde onlarca dağ var. Herkese gelip bu güzellikleri keşfetmesini tavsiye ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak

Benzer haberler

Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Sınır hattındaki otlaklar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde değerlendiriliyor

Yaşı 93 olmasına rağmen çevreyi yeşertmek için çalışmaktan vazgeçmiyor

Türkiye şampiyonu Iğdırlı öğrenciler, Okul Sporları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu Iğdırlı öğrenciler, Okul Sporları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi
Aras Nehri çevresindeki memeli türleri gece görüşlü kameralarla kayıt altına alınıyor

Aras Nehri çevresindeki memeli türleri gece görüşlü kameralarla kayıt altına alınıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet