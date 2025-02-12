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Yaşam

Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor

Van'da 36 yıl önce mezun olduğu liseye müdür olarak atanan 53 yaşındaki Yusuf Sarıkaya, okuldaki eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerinin en iyi eğitimi alabilmesi için çaba gösteriyor.

Orhan Sağlam  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Atatürk Anadolu Lisesinden 1989'da mezun olan Sarıkaya, Atatürk Üniversitesi Fransızca Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümündeki eğitiminin ardından 1996'da öğretmenliğe başladı.

Van'da bir süre çalıştıktan sonra gittiği Fransa'nın Lyon kentinde 5 yıl öğretmenlik yapan Sarıkaya, 2012'de Van Atatürk Anadolu Lisesine Fransızca öğretmeni olarak atandı.

Mezun olduğu lisede öğretmenlik ve idarecilik yapan, 2021'de müdür olarak atanan Sarıkaya, kendisiyle aynı sınıflarda eğitim gören yüzlerce öğrencisinin başarısı için çalışıyor.

"Okulumuza gönülden bağımız var"

Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencilik yıllarının geçtiği Atatürk Anadolu Lisesinde müdürlük yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

O dönemde adrese dayalı öğrenciler alan lisenin kentin en iyi eğitim veren kurumlarından biri olduğunu anlatan Sarıkaya, "Öğretmenlerimiz sayesinde iyi bir eğitim süreci geçirdik. Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem veriliyordu. Burada okuyan öğrenciler örnek gösteriliyordu. Bu okuldan mezun olan birçok isim şu an kurumlarda yöneticilik yapıyor." dedi.

Okulun büyük bir eğitim yuvası olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Okulumuza gönülden bağımız var. Öğrenci olduğum zamanlarda bu lisede öğretmenlik yapacağıma dair hedeflerim vardı. Öğretmen olduktan sonra farklı yerlerde görev yaptım. 13 sene önce Atatürk Anadolu Lisesine Fransızca öğretmeni olarak atandım. Okula vefa borcumuz olduğu için yorulmuyoruz. Lisenin hak ettiği konumu koruması adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz."

"Okul koridorlarında dolaşırken öğrencilik yıllarım aklıma geliyor"

Mezun olduğu liseye öğretmen olarak atandığında ilk olarak eğitim gördüğü sınıfa gittiğini dile getiren Sarıkaya, sıraya oturduğu anda tüm anılarının bir film şeridi gibi gözünde canlandığını belirtti.

Okulda güzel günler geçirdiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Okul koridorlarında dolaşırken öğrencilik yıllarım aklıma geliyor hem hüzünleniyor hem de mutlu oluyorum. Öğrencilik hayatımı geçirdiğim okulda şimdi müdürlük yapıyorum. Eğitimcilerin birçoğu mezun olduğu okulda görev yapmak ister çünkü tarif edilmez duygular içeriyor. Burada İl Eğitim Tarihi Müzesi var. Öğrencilerle müzeye geldiğimde geçmişte kullandığımız materyalleri hüzünlenerek anlatıyorum. Arşivdeki dosyamı her incelediğimde geçmişle yüzleşip duygulanıyorum. Öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim gördüklerini anlatarak onları motive ediyorum."

Müzik öğretmeni Hicret Gökçenay Kozan, "7 yıldır müdürümüzle aynı okulda çalışıyoruz. Atölyelerimizin niteliğini artırarak öğrencilerin hizmetine sunulmasına katkısı oldu. Maddi ve manevi desteklerini her zaman hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Naz Töre de müdürlerinin hem eğitim hem de sosyal etkinlikler konusunda kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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