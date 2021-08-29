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Yaşam

Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Behçet Alkan   | 29.08.2021
Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

"Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali"ne katılan balonlar, sabah erken saatlerden itibaren ekipler tarafından Göreme beldesindeki festival alanına getirilerek, uçuş için hazırlandı.

Etkinlik alanında yoğunluk oluşturan turistlerin kimisi balonların çevresinde fotoğraf çektirdi, kimileri de vadi sırtlarına kurdukları masalarda hem kahvaltı yaptı hem manzarayı izledi.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, roket, ev, kalp gibi farklı figürlerdeki sıcak hava balonları ile turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Yaklaşık 30 dakika Kapadokya semalarında süzülen balonlar, daha sonra Göreme beldesi çevresindeki alanlara indi.

Festivale katılan İspanyol balon pilotu Jordie Diaz, AA muhabirine, ülkesinden getirdiği sıcak hava balonu ile etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kapadokya'nın nadir özelliklere sahip bir manzarasının olduğunu dile getiren Diaz, "Kapadokya'da balon festivali yapılıyor olması çok güzel. Çok sayıda balon bu harika doğal yapılar üzerinde uçuyor. Bölgenin dokusu hayranlık uyandırıyor." dedi.

Etkinlik alanında ailesi ile fotoğraf çektiren Abdussamet Aygün de figürlü balonları görmek isteyen çocukları ile bölgeye geldiğini anlatarak, "Sabah güneş doğmadan hazırlanan balonların kalkışını izledik. Güneş doğdu ve hala hazırlanan balonlar var, onları izliyoruz. Burası balonlarla birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Kapadokya mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Festival, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Türk Bayrağı şeklinde hazırlanan balonun da katılacağı uçuş ile sona erecek.

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