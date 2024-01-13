Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,555.70
BTC/USDT
43,180.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti

Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu.

Mustafa Yılmaz, Mustafa Bikeç  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti Fotoğraf: Mustafa Yılmaz - AA

Bursa

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahalleleri yakınındaki dağın yamaçları da karla kaplandı.

Ormanlık alanların içinden geçen Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden ve karla bütünleşen kıvrımlı "S yolu" dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Irak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
MİT, PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden teröristi etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti

Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti

Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı
Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Çam Dağı ormanları karla kaplandı

Çam Dağı ormanları karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet