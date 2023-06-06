"Uçan su" Susuz Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla daha coşkun akıyor
Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'taki Susuz Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmurlarla coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.
Kars
Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar burada, hem piknik yapıp hem de seyir terastan şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.
Kışın da büyük kısmı buzla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler suyun aktığı yere inerek fotoğraf çektiriyor.
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