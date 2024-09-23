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Yaşam

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Burdur'a geldi

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Burdur'a ulaştı.

Bilal Altıok  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Burdur'a geldi Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştiriyor.

Koç, 44. durağı Burdur'da ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlar ve çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ardından tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezen Koç, kostümüyle gösteri sergiledi. Kentin coğrafi işaretli ceviz ezmesi ve Burdur şişini tadan Koç, ocağın başına geçerek Burdur şiş yaptı.

Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün kıyısına giden "Örümcek Adam", sular çekildikten sonra karada kalan iskelede fotoğraf çektirdi, iskelenin altından ve üstünden geçerek ziyaretçilere gösteri sundu. Yüzey alanının yaklaşık yarısını kaybeden Burdur Gölü'ne üzüldüğünü dile getiren Koç, "göl kurumasın" diye seslendi.

Koç, AA muhabirine, deprem bölgesinde "örümcek adam" karakteriyle ve kostümüyle çocuklarla bağ kurduğunu, daha fazla çocuğa tebessüm ettirmek için Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini söyledi.

Gittiği kentlerin tarihi, turistlik yerlerini ve yöresel lezzetlerini de sosyal medyadan tanıttığını belirten Koç, "İnsanların yüzde 90'ının tepkisi hep olumlu oluyor." dedi.

Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum." diye konuştu.

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