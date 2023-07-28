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Yaşam

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyet yürüten atölyede, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını yapıyorlar.

Zehra Melek Çat  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

Konya

Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi, Anatoya markasıyla doğal boyama teknikleriyle üretilen ahşap oyuncakları çocuklarla buluşturuyor.

Atölyenin yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg da eklendi.

Oyuncağın, talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısı artırılacak.

Oyuncakları kendileri tasarlıyor

Anatoya Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi Sorumlusu makine mühendisi Şevket Tutak, AA muhabirine, Anatoya'nın "Medeniyetimizin oyuncakları" sloganıyla KOMEK bünyesinde 2019'da Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) projesi kapsamında kurulduğunu söyledi.

Ahşap ve pelüş oyuncaklar ürettiklerini aktaran Tutak, "Oyuncaklarımız 7 kategoride oluşmaktadır. Eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklarımız var. Oyuncakları kendimiz tasarlıyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları internetten tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Anatoya'ya özel 7 renk üretiliyor

Tutak, Togg'un oyuncağını yapma fikri ortaya çıkınca çalışmaya başladıklarını belirterek, "Togg çalışmalarını heyecanla takip ettik. Atölyede çeşitli araba modelleri üretirken Togg'u nasıl modelleyeceğimizi araştırmaya başladık. Yaklaşık 4 aylık AR-GE ve projelendirme çalışması yürüttük. Fotoğrafları bilgisayar destekli uygulamalara aktardık ve oyuncak Togg ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Togg'u kayın ağacından ürettiklerini vurgulayan Tutak, "Togg'u 6 renk çıkarttılar. Bu renklerin her birinin ismi ve hikayesi var. Kırmızısına 'Anadolu', beyazına 'Pamukkale' dediler. Biz de Anatoya markasına özgü olarak Konya'yı çağrıştırması için 'Çatalhöyük'ün doğal rengini oyuncağımıza yansıtmaya çalıştık. Çatalhöyük, kayın ağacımızın orijinal rengi oldu. Togg'larımızı 'komekpazari.com.tr' üzerinden satışa sunduk." diye konuştu.

Tutak, oyuncağın 15 parçadan oluştuğunu ve 40 santimetre uzunluğunda olduğunu kaydetti.

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