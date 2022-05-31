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Yaşam

'Türk Mutfağı Haftası' İsviçre'de yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikle kutlandı

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.

Bayram Altuğ   | 31.05.2022
'Türk Mutfağı Haftası' İsviçre'de yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikle kutlandı Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

Zürih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta dolayısıyla Zürih kent merkezinde etkinlik düzenlendi.

Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu ve Zürih Kültür ve Turizm Ataşeliğince diplomatik misyon şefleri, ülkenin önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve İsviçre’nin önde gelen yerel gazetecilerinin katılımlarıyla geleneksel Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

İsviçreli misafirler, İstanbul menüsünde olan Türk yemeklerini aşçıların tarifleri doğrultusunda bizzat kendileri hazırladı.

Misafirlere zeytinyağlı yaprak sarması, zeytinyağlı enginar, hünkarbeğendi ve irmik helvası gibi geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi.

"Türk lezzetleri davetlilerin büyük beğenisini kazandı"

Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, AA'ya yaptığı açıklamada, İsviçre'de ilk kez böylesine bir etkinlik düzenlemekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Uygun, etkinliğin Türk mutfağının sadece döner ve lahmacundan ibaret olmadığının gösterilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımını da yaptıklarını aktaran Uygun, Türk lezzetlerinin davetlilerin büyük beğenisini kazandığını aktardı.

Başkonsolos Uygun, hazır yemek kültürünün yaygınlaştığı bugün sağlıklı ve lezzetli bir mutfağın mümkün olduğunu göstermek açısından bu projenin zamanlamasının gayet iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, Türk İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği (TİSAB) Başkanı Mehmet Göktaş gerçekleştirilen çekilişle iki katılımcıya Türkiye'ye gidiş geliş uçak bileti hediye etti.

Göktaş, çekilişi kazananların, Türk lezzetlerini bizzat Türkiye'de tatma şansına sahip olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiklerini söyledi.

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