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Yaşam

Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçi çocuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Norveç'ten ailesi ile Nevşehir'deki akrabalarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki Hüseyin Temel'in Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü anda yaşadığı heyecan ve mutluluk görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Behçet Alkan  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçi çocuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Nevşehir

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan gurbetçi aile, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi çocukları Hüseyin Temel ile birlikte kara yoluyla Türkiye'ye geldi.

İki gün süren yolculuk boyunca zaman zaman telefonla görüntüler çeken aile, Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşıldığı sırada da kayıttaydı.

Türk bayrağını gördüğü anda heyecanla araçtakilere, bayrakları göstererek sevinç gözyaşı döken çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hüseyin Temel, AA muhabirine, Norveç'te doğup büyüdüğü halde her yıl ziyaret ettiği ülkesine özlem yaşadığını belirterek, "Bulgaristan'dan çıkarken Türk bayrağını dalgalanırken gördüm ve çok heyecanlandım. Türkiye'yi çok seviyorum bu yüzden büyüdüğümde asker veya polis olmak istiyorum." dedi.

Baba Ömer Temel ise "Oğlumun, 'Türk bayrağı gördüm' diye çığlık atarak ağlamaya başlamasıyla arabada hepimiz duygulu anlar yaşadık. Elhamdülillah, böyle vatan aşkıyla yanan evladım olduğu için." diye konuştu.

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