Dolar
32.53
Euro
34.61
Altın
2,387.70
ETH/USDT
3,067.20
BTC/USDT
63,112.00
BIST 100
9,621.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı

Tunceli'de yüksek rakımda yetişen çok sayıda çiçek ve bitkiden üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaretle tescillendi.

Sidar Can Eren  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Kentte yıllardır üretimi yapılan balın tescillenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu yörede üretilen bala "Munzur Balı" adıyla coğrafi işaret verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala da tescil çalışmalarıyla ilgili Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

Pala, gerekli bilgilendirme sonrası Tekbıyıkoğlu'na coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

Tekbıyıkoğlu, programda, Tunceli'de arı yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığını söyledi.

Bölgede her yıl tonlarca bal üretildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Munzur Balı'nın üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından "Türk Diplomatik Arşivi Belgelerinde Milli Mücadele Diplomasimiz" yayını
Kapadokya'da balon turları 2 gün ertelendi
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını yalanladı
"İyilik Gemisi" mürettebatı, Türkiye'nin yardım elini Gazze'ye ulaştırıyor
Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

Benzer haberler

Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı

Tunceli'de köylüler "baharın müjdecisi" oğlak ve kuzulara özenle bakıyor

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Eceabat zeytinyağının üreticisi coğrafi işaret için gün sayıyor

Eceabat zeytinyağının üreticisi coğrafi işaret için gün sayıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet