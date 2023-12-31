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Yaşam

Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı.

Sidar Can Eren  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Ovacık'ta son haftalarda etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede aç kalan tilki, Sarıtosun köyü mevkisinde yiyecek bulmaya çalıştı.

Uzun süre çalıların arasında ve dere kenarlarında dolaşan tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.

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