Dolar
30.60
Euro
32.98
Altın
2,033.13
ETH/USDT
2,355.40
BTC/USDT
42,909.00
BIST 100
8,932.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Behçet Alkan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir

Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olmasıyla yiyecek bulmakta sorun yaşayan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görüntüleniyor.

Yazıhüyük beldesinde bir evin bahçesine giren tilkinin tavukları yakalama mücadelesi güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bahçedeki tavuklara saldıran tilkinin yakaladığı bir tavuk kurtuluyor. Tilki, bahçede bir süre gezindikten sonra uzaklaşıyor.

Öte yandan, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta temaslarda bulundu

Benzer haberler

Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Jeotermal seranın domatesleri Hollanda'ya gönderiliyor

Jeotermal seranın domatesleri Hollanda'ya gönderiliyor
Pazarcılar kurdukları serayla hem üretime hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor

Pazarcılar kurdukları serayla hem üretime hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor
Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor

Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet