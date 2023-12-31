Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,297.00
BTC/USDT
42,400.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız.
logo
Yaşam

Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, pistler yılbaşı öncesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ergün Haktanıyan  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Yeni yıla "İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na girmek isteyen kayakseverer ve tatilciler pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 24 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan ikisi gondol, 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Rusya'dan Türkiye'ye çalışmak için gelen Yuila Skorichenko, Mersin Taşucun'da çalıştığını, çok sevdiği Erciyes'e 3 yıldır tatil için geldiğini söyledi.

Eğlenceli vakit geçirdiğini vurgulayan Skorichenko, yılbaşında Erciyes'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Mert Kılıç ise geldiği Mersin'de kar olmadığını bu yüzden Erciyes'e ilk defa geldiğini belirtti.

Ulaşım olarak Erciyes'in avantajlı olduğunu anlatan Kılıç, farklı etkinliklerle yılbaşında eğlenceli anlar yaşayacaklarını ifade etti.

Gülistan Doğan da yılbaşında Erciyes'te arkadaşlarıyla birlikte eğleneceklerini, havanın da güzel olmasını fırsat bildiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık
Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür aranıyor
Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
Göçmen kaçakçılığına yönelik 20 ilde "Kalkan-5" operasyonları düzenlendi

Benzer haberler

Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu

Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu

Yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanan Antalya'da aralık ayı turist rekoru kırıldı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayseri'deki Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket yerli batarya üretiyor

Kayseri'deki Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket yerli batarya üretiyor
Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla talep arttı

Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla talep arttı
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet