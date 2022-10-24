Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki yiyecek ararken görüntülendi
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki, doğal ortamında görüntülendi.
Iğdır
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Farklı habitatları barındıran milli park içinde kuş, kemirgen ve sürüngen türleri de yaşıyor.
Milli parkta yaşayan tilki, dağın Iğdır tarafındaki kayalık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Kayalık alanda bir süre dolaşan tilki, izlendiğini fark edince gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.