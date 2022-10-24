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Yaşam

Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki yiyecek ararken görüntülendi

Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki, doğal ortamında görüntülendi.

Hüseyin Yıldız   | 24.10.2022
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki yiyecek ararken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Farklı habitatları barındıran milli park içinde kuş, kemirgen ve sürüngen türleri de yaşıyor.

Milli parkta yaşayan tilki, dağın Iğdır tarafındaki kayalık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Kayalık alanda bir süre dolaşan tilki, izlendiğini fark edince gözden kayboldu.

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