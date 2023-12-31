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Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Yaşam

Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yılbaşı feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

Suat Salgın, Miraç Kaya  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Suat Salgın/AA

Balıkesir

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi. Sabah gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu.

Rehberlik yapan Necmi Hacıoğlu, gazetecilere, Türk tatilcilerin yılbaşını geçirmek için Ege adalarını tercih ettiğini söyleyerek, "Bugün 700'den fazla tatilci adalara geçmeye hazırlanıyor. Bir geceyi Midilli'de geçirip, daha sonra da adalara yönelik turlar yaparak tatillerini geçirecekler." dedi.

Seyahat acentesi sahibi Ali Jale ise yeni yıl için düzenledikleri seferlere ilginin yoğun olduğunu vurguladı.

Jale, ek seferler yaptıklarını anlatarak, "Yarınki ek seferlerimizle yılbaşı periyodunda 2 bin kişinin Yunan adaları ve Midilli'ye geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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