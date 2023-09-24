Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,592.60
BTC/USDT
26,574.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

TRT Haber kameramanı Söylemez'in adı evinin olduğu sokakta yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı, evinin bulunduğu sokağa verilecek.

Cihan Demirci  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
TRT Haber kameramanı Söylemez'in adı evinin olduğu sokakta yaşatılacak

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söylemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Ekim ayındaki Belediye Meclisi toplantısında, Söylemez'in adının sokağa verilmesi için önerge sunacağını belirten Gürkan, "Sevgili Berk'in isminin yaşatılmasını sağlayacağız. Belediye Meclisimizden bu karar oy birliğiyle geçecektir. Mekanı cennet olsun sevgili Berk'in." dedi.

Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Söylemez'in cenazesi, 14 Eylül'de, Edirne Yenişehir Mezarlığında toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teröre "Pençe-Kilit" darbesi
TSK Hava Rezerv Gücü orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek verdi
Bakan Yerlikaya, 7 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 72 kişinin yakalandığını bildirdi
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

Benzer haberler

Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

TRT Haber kameramanı Söylemez'in adı evinin olduğu sokakta yaşatılacak

Bursa'da devrilen enerji içeceği yüklü tırın kupası havaya kalktı

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet