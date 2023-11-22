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Yaşam

Trabzonlu inşaat ustası hurda malzemelerle ahşap kamyonet yaptı

Trabzonlu inşaat ustası Serkan Çelik, atık ahşap malzemeler ve hurda kamyonet parçaları kullanarak 15 günde hayalini kurduğu ahşap kamyonet yaptı.

Hakan Burak Altunöz  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Trabzonlu inşaat ustası hurda malzemelerle ahşap kamyonet yaptı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Maçka ilçesinde yaşayan Çelik, bu yıl çalıştığı kafeteryanın inşaatından arta kalan malzemelerle ahşap kamyonet maketi hazırladı.

Daha sonra orijinal boyutlu ahşap kamyonet yapmaya karar veren Çelik, 9 bin liraya hurda araç şasisi satın aldı.

Farklı yerlerden motor, şanzıman ve diferansiyel gibi parçaları temin eden Çelik, aracın kaporta, kapı, kasa ve kabin gibi kısımlarını tahtadan yaptı.

Çelik, yaklaşık 35 bin lira harcayarak 15 günlük çalışmayla çalışır vaziyetteki kamyoneti tamamladı.

Serkan Çelik, AA muhabirine, aracı kısıtlı imkanlarla yaptığını söyledi.

Marangoz dükkanı ve aletlerinin olmadığını belirten Çelik, "Sadece testere ve şarjlı matkapla bu hale getirdim. Bunun yapım süreci 15 gün sürdü. Çevremden 'Olmaz, yapılmaz.' diyen çok insan oldu. Ancak yaptıktan sonra herkes güzel bir eser olduğunun farkına vardı." dedi.

Çelik, aracını ilgi çekmesi için yaz boyunca ilçe merkezinden Sümela Manastırı'na ulaşılan yolda bulunan, kendisine ait çay ocağının önünde sergilediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yerli ve yabancı turistler çok beğendi. Hatta yabancı turistlerden 'Devlet sana bunun için ödül veriyor mu?' diye soranlar oldu. Biz bunun ödülünde değiliz. İstiyoruz ki neler yapabileceğimizi görsünler. Ahşap olsun, herhangi bir şey olsun, Türkler olarak yapabileceğimi gösterdim. Kendimle gurur duyuyorum."

"Satmaya kalksam değeri verilemez benim için"

Çay ocağını kış aylarında kapatan Çelik, kamyoneti, yapımında çalıştığı ilçe merkezindeki kafeterya önünde sergilediğini kaydederek, "Çünkü bu araçla trafiğe çıkma şansımız yok. Trafiğe kapalı alanlarda bazen deneme yapıyoruz." diye konuştu.

Serkan Çelik, ilerleyen zamanlarda kamyoneti, üzerinde biraz daha çalışarak geliştirmeyi planladığını dile getirerek, "Satmaya kalksam değeri verilemez benim için." ifadesini kullandı.

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