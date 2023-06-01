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Yaşam

Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Trabzon'u yüksekten görmek isteyenlere alternatif sunan Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, hizmete açıldığı 23 Nisan'dan bu yana 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Göktuğ Ergün  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Trabzon

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Genç, 23 Nisan'da açılan seyir terasını bugüne kadar 300 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiğini belirterek, vatandaşların projeyle ilgili beğenileri iletmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nun beğenildiğine işaret eden Genç, "Bu tarzda yeni projeleri hayata geçirmek için motive olduk. Demek ki şehrimizin bu nitelikte projelere, yaşam alanlarına ihtiyacı varmış. Öyle görülüyor ki burası yaz mevsiminin en cazip alanlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Genç, Boztepe'de yer alan askeri alanın Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anımsatarak, Büyükşehir Belediyesince bu alanın Boztepe Kentsel Tasarım Projesi adı altında yeniden düzenleneceğini, projeyle tıpkı millet bahçeleri gibi Boztepe'nin yeni bir yaşam alanına dönüşeceğini kaydetti.

Ortahisar Belediyesince yapımına geçen yıl başlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 23 Nisan'da açılışı gerçekleştirilen Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu projesinde yürüyüş, seyir, dinlenme, yeme ve içme üniteleri bulunuyor. Tarihi Kızlar Manastırı'ndan başlayarak doğu istikametine ilerleyen proje, yaklaşık 5 bin metrekarelik yüzey alanına sahip 1 kilometrelik güzergahtan oluşuyor.


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