Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,851.20
BTC/USDT
29,429.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaz aylarında 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofraları süslüyor.

Erkut Aymak  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı Fotoğraf: Erkut Aymak/AA

Tokat

Doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak amacıyla kadınlar, yaz aylarında yaylalara çıkıyor.

Sabah erken saatlerde hasat edilen madımağın yıkanıp ayıklandıktan sonra yemeği yapılıyor.

Lezzeti dolayısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan, konservesi de yapılan madımak, kış ayları için paketlenerek dondurucularda saklanıyor.

Ev hanımı Şennur Aymak (50), AA muhabirine, madımağın doğada kendiliğinden yetiştiğini, yaylalardan mevsiminde toplandığını söyledi.

Aymak, "Genellikle pişirip günlük tüketiyoruz. Madımağın konservesini de yapıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Özellikle kış aylarında misafirlere madımak ikramı, gelene değer verildiğinin nişanesidir. Bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol bol madımak topladık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi

Benzer haberler

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet