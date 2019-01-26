Tokat Başçiftlik Kar Şenliği'nin beşincisi düzenlendi

Karacaören Yaylası'nda düzenlenen şenlikte vatandaşlar kızak, tepsi, şambrel, naylon gibi malzemelerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Fotoğraf: AA/Ekber Türkoğlu

TOKAT

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Kar Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediyesi tarafından Karacaören Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılan vatandaşlar ipli kayak, kızak, tepsi, şambrel ve naylon gibi malzemelerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe katılımın her geçen yıl arttığını söyledi.

Kar şenliklerini her yıl yapmak istediklerini dile getiren Tuncel, "Bu sene beşincisini yapıyoruz. Burası Tokat'ın kış turizm merkezi haline geldi." dedi.

Muhabir: Ekber Türkoğlu