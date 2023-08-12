Bodrum'da deniz dibi temizliği Küçükbük Koyu'nda sürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Küçükbük Koyu'nda devam etti.
Muğla
Bodrum Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü su altı dalış ekibinin yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliğinde cam, plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 76 kilogram atık çıkarıldı.
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Temizliğe, Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut da katılarak belediye personeline destek verdi.
Farkındalık yaratması için kıyıda bir süre sergilenen atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.
Etkinlik, 16 Ağustos çarşamba Turgutreis Mahallesi'nde sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.