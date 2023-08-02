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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 500 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 500 kilogram atık çıkarıldı.

Ali Ballı  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 500 kilogram atık çıkardı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği, Yalıkavak Mahallesi'nden devam etti.

Belediye bünyesinde görevli 10 dalgıç, Yalıkavak Koyu'nda dalış yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden otomobil lastiği, cep telefonu, pet ve cam şişelerin de olduğu 500 kilogram çöp çıkarıldı.

Temizlik çalışmasında belediyeye ait uzaktan kumandalı yüzey temizleme cihazı da kullanıldı.

Teknelerle kıyıya getirilen ve burada ekiplerce ayrıştırılan atıklar, daha sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

Temizlik çalışmasını bazı tatilciler de sahilden takip etti.

Öte yandan temizlik çalışması havadan dron ile deniz dibinden de su altı kamerasınca görüntülendi.

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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 500 kilogram atık çıkardı

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