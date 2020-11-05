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Yaşam

Madımak, kekik ve meyan kökünden kolonya, dezenfektan ile sabun üretildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yöreye ait endemik bitkilerden madımak, kekik ve meyan kökünden kolonya, el dezenfektanı ile sabun üretti.

Serhat Zafer   | 05.11.2020
Madımak, kekik ve meyan kökünden kolonya, dezenfektan ile sabun üretildi

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yöreye ait endemik bitkilerden madımak, kekik ve meyan kökünden kolonya, el dezenfektanı ile sabun üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) bünyesindeki laboratuvarda yöreye ait endemik bitkilerden madımak, kekik ile meyan kökü eksratlarından kolonya, el dezenfektanı ve sabun geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya ürünlerine talebin arttığını belirtti.

Bu aşamada özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettiklerini aktaran Yabaş, "Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarında kendimiz elde ettik. Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik." ifadelerini kullandı.

"Daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük"

Üretimin ardından CÜTAM Moleküler Biyoloji Laboratuvarında yapılan sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerinde ilginç sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Yabaş, şunları kaydetti:

"Bu sonuçlara göre özellikle madımak ve kekik kullanılan dezenfektanların daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük. Literatürde özellikle madımak, kekik ve meyan kökünün antimikrobiyal özelliğe sahip olduğunu gözlemledik. Daha önce yapılmadığı için de böyle bir çalışma yaptık. Sivas yöresine ait endemik bitkilerden olan madımağı ve kekiği bu alanda kullanmayı tercih ettik. Özelikle bitki özlerini Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarımızdan sorumlu Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen hocamızın destekleriyle elde ettik. Yine bu ürünlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini Moleküler Biyoloji Laboratuvarında gerçekleştirdik. Bu çalışmayı projelendirmeyi planlıyoruz."

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