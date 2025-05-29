Dolar
39.12
Euro
44.29
Altın
3,297.79
ETH/USDT
2,729.00
BTC/USDT
108,768.00
BIST 100
9,194.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.
logo
Yaşam

Timsah Kanyonu ilginç kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Timsah Kanyonu, doğal güzelliği ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Ahmet Aslan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Timsah Kanyonu ilginç kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor Fotoğraf: Ahmet Aslan/AA

Diyarbakır
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan ve adını bölgedeki kayaların şekillerinin timsaha benzemesinden alan Timsah Kanyonu, doğal güzelliği ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çekiyor.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
14 il için "sarı" meteorolojik uyarı
Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
AYM'den hakaret suçu kapsamındaki "önödeme" düzenlemelerine ilişkin iptal kararı
İstanbul'daki 4 millet bahçesinin açılış törenine spor kulübü başkanları da katılacak

Benzer haberler

Timsah Kanyonu ilginç kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Timsah Kanyonu ilginç kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet