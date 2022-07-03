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Yaşam

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlalarına gelen yerli ve yabancı misafirler burada fotoğraf çektirip güzel zaman geçiriyor.

Mesut Karaduman   | 03.07.2022
Tekirdağ'daki lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Tekirdağ Lavanta Günleri sona ermesine rağmen vatandaşlar tarlalara gelmeye devam ediyor.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlası, özellikle hafta sonları rengi ve kokusuyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Tarlaya, kent sakinlerinin yanı sıra yakın illerden gelen fotoğraf tutkunları, oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, mor renkli tarlaların kente çok sayıda ziyaretçi çektiğini söyledi.

Tekirdağ'ın lavanta için ziyaret edilecek iller arasında yer almaya başladığını anlatan Hacıoğlu, "Lavanta tarlalarında, doğanın bu eşsiz güzelliğinde ziyaretçiler huzur buluyor. İstanbul'a bir saatlik mesafedeki Tekirdağ'a günübirlik gelen ziyaretçiler tarlada birbirinden güzel fotoğraf çektirip, gözlemelerini yiyip dönüyorlar. Mor tarlalara gelen herkes güzel anılar biriktirerek buradan ayrılıyor." dedi.

Kentte yaşayan Faruk Turgut da lavanta tarlalarına her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Özellikle Tekirdağ'a yakın illerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bu mor rüyayı görmek çok güzel. Bu tarlanın içinde olmak, bu havayı solumak, burada bir çay içmek harika." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Rus vatandaşı Olga Gostintseva ise lavanta tarlasının insana huzur verdiğini dile getirerek, "Burası çok güzel. Tarlanın içinde oluşturulan dekorlar da çok güzel olmuş. Her şeyiyle çok tatlı bir yer. Konumu da çok kolay bir yerde." ifadelerini kullandı.

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