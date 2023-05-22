Dolar
19.83
Euro
21.45
Altın
1,974.10
ETH/USDT
1,811.00
BTC/USDT
26,759.00
BIST 100
4,491.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Fırat Çakır  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde başladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Tekirdağ Gastronomisi" panelinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Dr. Öğr. Üyesi Hamide Salha katılımcılara Türk mutfağı, yemekler ve gastronomi turizmi hakkında bilgi verdi.

Vali Vekili Kaan Peker stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara mücver, tepsi böreği, düğün çorbası, Çerkezmüsellim Pabuç köftesi, Velimeşe bozası, Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı ile peynir helvası ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da, gazetecilere yaptığı konuşmada, hafta kapsamında sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni ön plana alan geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürün sayısının 9'a ulaştığını anımsatan Hacıoğlu, coğrafi işaret alan ürünlerin 8'inin gastronomiyle alakalı olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, coğrafi işaret alacak 4 ürünün daha sırada olduğunu belirterek "Amacımız bu coğrafi gastronomi unsurlarını Türkiye'ye ve dünya geneline tanıtmak. Tekirdağ'ın İstanbul'a çok yakın olması özellikle hafta sonları ciddi ilgi getiriyor. Tekirdağ gelen insanların harcamalarında en önemli miktarı gastronomi unsurları oluşturuyor."diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Benzer haberler

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti

Trak eserlerinin sergilendiği müze ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor

Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Tekirdağ'da "özel çocuklar" madalya için kulaç attı

Tekirdağ'da "özel çocuklar" madalya için kulaç attı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet