Dolar
8.32
Euro
9.84
Altın
1,815.24
ETH/USDT
3,346.60
BTC/USDT
47,686.00
BIST 100
1,467.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi

Suriye'de Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden ve doğuştan görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışması yapıldı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 31.08.2021
Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

Suriye’de faaliyet gösteren yerel derneklerden Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğinin iş birliğinde görme engelli bireylere yönelik "Kararlığımız Yumuşamayacak" adıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren görme engelli ilk 4 yarışmacıya çeşitli hediyeler verildi.

Şafak Derneğinin İdlib'deki Mekeni Toplum Merkezi Sorumlusu Vaseem Asaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel ihtiyaçları olan kişilere destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Etkinlikte, Suriye'nin farklı bölgelerinden yarışmacıların yer aldığını ifade eden Assad, görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yüzme yarışmasına doğuştan görme engelli ve Esed rejiminin saldırılarında gözlerini kaybedenlerin katıldığını aktardı.

Hama'nın Batı kırsalından göç ederek İdlib kırsalına yerleşen görme engelli Enes Hammud da hayatında ilk defa bir yarışmaya katıldığını ve sevinçli olduğunu söyledi.

Yarışmada birinciliği kazanan Hammud, zaferini ailesine ve bu etkinliği düzenleyen ve Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğine hediye ettiğini dile getirdi.

Tüm görme engelli bireylere de mesaj gönderen Hammud, "Geleceğiniz parlak olacak. Kimse umudunu yitirmesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen vatandaşın görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi

Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi

İsviçre'den gelen gönüllü kuaförler, İdlibli yetim kız çocuklarının saçlarını ördü

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti

İdlib'de siviller Esed rejiminin saldırılarına rağmen incir hasat ediyor

İdlib'de siviller Esed rejiminin saldırılarına rağmen incir hasat ediyor
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti