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Yaşam

"Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak

Bayburt Üniversitesince, "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın çiftçilere yeni gelir kapısı olması amacıyla çalışma başlatıldı.

Beşir Kelleci  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
"Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak

Bayburt

Öğrencilerin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları ve bilimsel çalışmalarla kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması amacıyla merkeze bağlı Gümüşsu köyünde oluşturulan tarım uygulama ve araştırma sahasına 2022'de ilk kez aronya meyvesi dikildi.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda deneme yapıldıktan sonra gelişimlerinin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenen üzümsü meyvenin hasadı gerçekleştirildi.

Besin değeri yüksek olduğu ve antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronyadan ağaçların yaşı ve iklimsel özelliklere bağlı olarak dekar başına 1000 kilogram verim alınabileceği öngörülüyor.

Özellikle sağlık sektöründe kullanılan ve yüksek maddi kazanç sağlayan meyvenin üretiminin yörede yaygınlaştırılarak çiftçiler için alternatif ürün olması hedefleniyor.

"Önümüzdeki yıllarda üreticinin tercih ettiği ana ürün meyvelerden biri olacak"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, tarımsal üretim sahası ve seralarda çeşitli ürünlere yönelik denemelerin devam ettiğini söyledi.

Bu yıl da oldukça verimli sonuçlar aldıklarını belirten Türkmen, özellikle aronya gibi katma değeri çok yüksek meyvenin üretimini başarılı bir şekilde sağladıklarını dile getirdi.

Türkmen, aronyanın sağlık sektöründe kullanıldığını anımsatarak, "Böyle bir ürünün özellikle yöremizde yetiştirileceğine dair arkadaşlarımızın yaptığı akademik tahliller, buradaki uygulamalı çalışmalar ümit verici. İleriye dönük olarak bölge çiftçimizin aronyaya dönük çok önemli faydalar sağlayacağı kanaati de bizde hasıl oldu." dedi.

Geçen yıl dikilen meyve ağaçlarından bu yıl çok güzel verim elde edildiğini vurgulayan Türkmen, "Aronya, şehrimizde önümüzdeki yıllarda üreticinin tercih ettiği ana ürün meyvelerden biri olacak diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, bölgeye adaptasyon gösterebilecek tür ve çeşitliliği artırmak istediklerini söyledi.

Kentte bu anlamda kayıtlı çok az ürün bulunduğunu, bu amaçla da üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, "2022'de üniversitemize ait araştırma ve uygulama sahamızda aronya meyvesinin dikimini gerçekleştirdik. Bu yıl ilkbaharda çiçek açtılar ve şu anda hasat olgunluğuna geldiler." diye konuştu.

Erdoğan, yüksek rakımdaki Bayburt'un aronya üretimi için uygun bir bölge olduğunu anlattı.

Ürünle ilgili ilk denemenin son derece olumlu olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oldukça da verimli ürün aldık. İnşallah hem bölgemiz hem de ilimizdeki üreticilere alternatif bir ürün, bir gelir kapısı olur. Bu anlamda ilimize ve ülkemize de ekonomik olarak katkı sağlar çünkü aronya hem ülkemizde hem dünyada popülaritesi giderek artan, özellikle de sağlıklı beslenme açısından hassasiyeti olanların çok tercih ettiği bir ürün. Bu anlamda popülariteye sahip bir ürünün bölgemizde, ilimizde üretimini yapmak istiyoruz."

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