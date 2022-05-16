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Yaşam

Sultan Sazlığı ve Aladağlar Milli Parkı'nda 139 kuş türü sayıldı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı ile Aladağlar Milli Parkı'nda "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" dolayısıyla yapılan sayımda, 139 kuş türü tespit edildi.

Esma Küçükşahin   | 16.05.2022
Sultan Sazlığı ve Aladağlar Milli Parkı'nda 139 kuş türü sayıldı

Kayseri

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" ve aynı güne denk gelen "Global Big Day" etkinlikleri kapsamında kuş gözlemi ve sayımı yapıldı.

Müdürlük koordinesinde araştırmacı Mehmet Ünlü ile personel Uğur Kara tarafından Sultan Sazlığı ve Aladağlar Milli Parkı gibi farklı habitatlara sahip bölgelerde yapılan sayımda 139 kuş türü belirlendi.

Göçmen kuşların zorlu göç yolculuklarına tanıklık edip karşılaştıkları tehditlere karşı alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla düzenlenen etkinlik süresince sayılan kuş türleri, Uluslararası Kuş Gözlem Ağı Veri Tabanı'na işlenerek veri bankası oluşturuluyor.

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