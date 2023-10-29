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Yaşam

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Ankara

SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Trafikte seyreden bazı Ankaralılar araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti. Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar da gösteriye alkışlarla eşlik etti.

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