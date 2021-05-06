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Yaşam

Sivas'ta köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı

Sivas’ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Serhat Zafer   | 06.05.2021
Sivas'ta köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı

Sivas

Sivas kırsalında annelerinin öldüğü değerlendirilen 2 kurt yavrusu bulan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri köylülerden teslim aldıkları kurtları Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine getirdi.

Sağlık kontrolü yapılan kurtların burada bir süre kaldıktan sonra Gaziantep'teki rehabilitasyon merkezine gönderileceği öğrenildi.

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