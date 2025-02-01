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Yaşam

Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve üzerini kaplayan sis bulutları dronla görüntülendi.

Emir Yunus Basmacı  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi Fotoğraf: Emir Yunus Basmacı/AA

Corum

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, çevredeki çok sayıda köyün de tarımsal üretim yapmasına olanak sağlıyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

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