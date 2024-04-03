Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.
Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.