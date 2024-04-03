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Yaşam

Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı

Ekrem Payan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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