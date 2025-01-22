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Yaşam

Sinop'ta market sahibinin hobisi ahşap atölyesinde üretime dönüştü

Sinop'un Türkeli ilçesinde market işleten Mehmet Çelik, hobi olarak başladığı ahşaptan mutfak ve süs eşyaları yapma işini açtığı atölyesinde üretime dönüştürdü.

Ramazan Özcan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Sinop'ta market sahibinin hobisi ahşap atölyesinde üretime dönüştü Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

İlçede 12 yıldır market işletmeciliği yapan evli ve 4 çocuk babası Çelik, işinden kalan zamanlarında 4 yıl önce marketin deposunda açtığı atölyede hobi amaçlı ahşaptan mutfak ve süs eşyaları yapmaya başladı.

İlk ürünlerini yakın çevresine hediye eden Çelik, daha sonra talepleri karşılamak için atölyesini büyüterek üretim yapmaya karar verdi.

Atölyesinde ürettiği ahşap mutfak ve süs eşyalarını satarak ek gelir elde eden Çelik, AA muhabirine, ahşaba ilgisinin babası ve dedesinden geldiğini söyledi.

Aile olarak bu tür işlere el yatkınlıkları bulunduğunu anlatan Çelik, kendisinin de bu nedenle market deposunda atölye açtığını dile getirdi.

"Kadınlar daha çok tercih ediyor"

İlk zamanlar hobi olarak çeşitli eşyalar yaptığını aktaran Çelik, "İlk zamanlar amacım boş zamanlarımı değerlendirip stres atmaktı. Şimdi bir tornada ne çıkarılabilirse onu yapabiliyorum. Çerez tabağı, şekerlik, çay tabağı, pasta sunumluğu, mutfak ürünleri ve süs eşyaları gibi ahşaptan birçok ürünü yapabiliyorum. Aileden gelen yetenek var. Büyük dedelerimiz bu işlerle uğraşmışlar, bize de onlardan kalan bir yetenek ve merak." ifadesini kullandı.

Farklı türdeki ağaçlardan yaptığı eşyalara özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle ev hanımlarının çok ilgisi oluyor ahşap ürünlere. Özel günlerde, iş, doğum, yaş günlerinde, eşlerine hediye yaptırmak isteyenler oluyor. Bay bayan fark etmiyor ama kadınlar daha çok tercih ediyor. Ben de gelen talepleri karşılamaya çalışıyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendirmiş oluyorum hem de aile bütçesine katkı sunuyorum."

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