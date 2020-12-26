Sığırcıkların gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Bolu
Yeniçağa Gölü çevresinde bir araya gelen sığırcıkların sunduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı.
Sığırcıkların dansı, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul güzergahında ilerleyen sürücülerin de ilgisini çekti.
Çevredekiler, sığırcıkların sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.