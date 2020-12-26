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Yaşam

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu.

İsmail Kabasakal   | 26.12.2020
Sığırcıkların gökyüzündeki dansı hayran bıraktı Fotoğraf: İsmail Kabasakal / AA

Bolu

Yeniçağa Gölü çevresinde bir araya gelen sığırcıkların sunduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı.

Sığırcıkların dansı, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul güzergahında ilerleyen sürücülerin de ilgisini çekti.

Çevredekiler, sığırcıkların sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüledi.

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