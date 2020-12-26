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Yaşam

Van'da belediye işçileri kardan dev 'Van Gölü canavarı' yaptı

Van'da Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı" görenlerin ilgisini çekiyor.

Emre Ilıkan   | 26.12.2020
Van'da belediye işçileri kardan dev 'Van Gölü canavarı' yaptı

Van

Van'da Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından biriken karları eğlenceye dönüştürdü. 

Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda biriken karları temizleyen işçiler, 10 metre uzunluğunda dev "Van Gölü canavarı" yaptı.

Yoldan geçen vatandaşlar da kardan canavarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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