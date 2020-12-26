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Yaşam

Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle birçok hizmetten mahrum kalan göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenledi.

Gökhan Varan   | 26.12.2020
Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi

Ankara

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği'nden (MSYD) yapılan açıklamada, salgın döneminde çok şeyden mahrum kalan göçmenlere yönelik kendi ortamlarında etkinlikler düzenlenmesine gayret edildiği belirtilerek, mültecilerin tüm dünyanın evlere kapandığı bu dönemde adeta gözleri kapıda gönüllüleri bekledikleri bildirildi.

MSYD gönüllüleri ile yeni yıl dolayısıyla kuaföre gidecek imkanı olmayan ailelerin evlerinde ziyaret edilerek kız ve erkek çocuklarının saçlarının kesildiği kaydedilen açıklamada, çocukların bu vesileyle güzel bir gün geçirdikleri ifade edildi.

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