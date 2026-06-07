Van'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.