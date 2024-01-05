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Kurumsal Haberler

Bolu Valisi Kılıç oyunu "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına verdi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zafer Göder  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bolu Valisi Kılıç oyunu "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına verdi

Bolu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Elçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğraflarını oylayan Kılıç, "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" karesini seçti.


Yıkım

Kılıç, "Deprem:Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" ile "Gazze:Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.


Boğaz’da Cumhuriyet kutlaması

Vali Kılıç, Anadolu Ajansının doğru ve objektif habercilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "AA'nın çok güzel çalışmaları oluyor. Dünyanın dört bir tarafından insanların doğru bilgilendirilmesi anlamında çalışmalarını sürdürüyor." dedi.


Koparırken 

AA'nın her sene düzenlediği oylamayla, yıl içinde yaşanan olayları öne çıkardığını dile getiren Kılıç, "2023 yılında birçok alanda dünyada önemli gelişmeler oldu. Çevre, spor, haber anlamında, bu konularla alakalı da çok güzel objektiflere yansıyan görüntüler var. Habercilik anlamında güzel kareler. Bunların bir kısmı insanı derinden üzen manzaralar." ifadelerini kullandı.


Hepimiz birimiz için 

Oylamada incelediği fotoğraflarla 2023'te yaşanan olayları yeniden hatırladığını aktaran Kılıç, "Hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Çok güzel anlar yakalanmış AA tarafından. Bu çalışmalar önemli çalışmalar. Bunlara biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.


“Yanımda ol anne”

Vali Kılıç, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.


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