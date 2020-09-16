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Yaşam

Selimiye'yi ziyaret eden turistler Kovid-19 tedbirlerinden memnun

Türk İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'ni ziyaret eden yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden memnun kaldı.

Cihan Demirci   | 16.09.2020
Selimiye'yi ziyaret eden turistler Kovid-19 tedbirlerinden memnun

Edirne

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye'yi gün içerisinde çok sayıda turist ziyaret ediyor.

Görevliler ziyaretçilere maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunuyor.

Edirne Valiliğinin, caminin girişine yerleştirdiği dezenfekte noktasında elini dezenfekte eden turistler daha sonra tarihi mekanı geziyor.

Romanya'dan gelen 60 kişilik turist kafilesi de camiyi ziyareti sırasında görevlilerce mesafe kurallarına uymaları için uyarıldı.

"En fazla kurallara uyulan, güvenilir mekanlar camilerimizdir"

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt da turistlere maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yaptı ve kurallara uydukları için teşekkür etti.

Bozkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana en fazla camilerde kurallara uyulduğunu söyledi.

Cami cemaatinin maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uyguladığını belirten Bozkurt, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi en fazla kurallara uyulan güvenilir mekanlar camilerimizdir. Tüm camilerimizde önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafe kuralına göre namazı kılınıyor, maskesi olmayanlara girişte maske dağıtılıyor, hijyen kurallarına her zaman uyuluyor. Camilerimizde günde 5 defa vatandaşlarımız uyarılıyor. İnşallah bu salgını birlik beraberlikle yeneceğiz." diye konuştu.

Selimiye Camisi'ni gün içerisinde çok sayıda yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Bozkurt, "İmam ve müezzin arkadaşlarımız yabancı ve yerli turistlere her zaman bilgilendirme yapıyor. Camiye gelen turistler de büyük oranda kurallara uyuyor." dedi.

Romanyalı turist rehberi Gabriel Cosmin de Türkiye'deki salgın tedbirlerden memnun olduklarını ve kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdi. 

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