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Yaşam

Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi

Halı restorasyonu ve geleneksel halı dokumacılığıyla ön plana çıkan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Selçuklu motifleriyle dokunan 120 metrekarelik halı, Birleşik Krallık'taki bir sarayda kullanılacak.

Zekeriya Karadavut   | 10.03.2022
Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/ AA

Aksaray

Kök boya ve el ipiyle geleneksel halıların dokunduğu ilçede, 50'ye yakın atölye yer alıyor.

Yaklaşık bin kişi geçimini bu işten sağlarken, dokunan paha biçilemez halılar, dünyanın birçok yerine gönderiliyor, yurt içi ve dışından gelen halıların restorasyonu da usta eller tarafından yapılıyor.

İlçede son olarak Selçuklu motifleriyle 780 bin ilmek atılarak dokunan halı, Birleşik Krallık'a gönderildi.

"Selçuklu mirası desenlerimizi yeniden yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı atölyesi sahibi Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı ilçesinin dünyada halı restorasyon merkezi olarak kabul edildiğini söyledi.

İlçenin kök boya ve el ipiyle dokunan halılarla ününe ün kattığını vurgulayan Solak, "Türkiye'den İngiltere, Fransa ve ABD'ye ihraç edilen el dokuma halılarının yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Birleşik Krallık'ta bulunan bir saraydan Selçuklu motifleri olan bir halı siparişi aldık. 120 metrekarelik halımızı ilçemizde bulunan kadınlarımız kök boya ve el ipinden dokudu. Selçuklu mirası desenlerimizi yeniden yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sultanhanı ustaları sultanların sarayına pek çok halı üretti"

Solak, halıcılığın ilçe halkının geçim kaynağı olduğunu, bu sektörde Sultanhanı'nın önemli bir yerde bulunduğunu dile getirdi.

Halıları ilmek ilmek işleyerek dokuduklarını, tamirini ve bakımını yaptıklarını vurgulayan Solak, şöyle konuştu:

"Halımız, 25'e 25 düğüm kalitesinde. Bu, düğüm sıklığı anlamına geliyor. Halı, 8 ayda 10 çalışanın attığı düğümlerle tamamlandı. Dört ay da kök boya ve yün işleriyle uğraştık, yani halımız yaklaşık bir yılda hazırlandı. Sultanhanı ustaları sultanların sarayına pek çok halı üretti. ABD'de bir saraya halı gönderdik ardından İngiltere'deki Buckingham Sarayına yine halı gönderdik. Bu halımız da Birleşik Krallık'taki bir saraya gidiyor. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Halılarımızla hem ülkemizi hem de ilçemizi tanıtıyoruz. Ustalarımız, halı sektöründe en iyisini yapmak için sürekli kendilerini geliştiriyor. Hem imalat hem de restorasyon en güzel halılar burada yapılıyor."

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