Dolar
33.55
Euro
36.74
Altın
2,466.16
ETH/USDT
2,641.20
BTC/USDT
58,840.00
BIST 100
9,802.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Cebrail Caymaz  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip
Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Suriye'nin Hama şehrindeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi

İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı

Fransa'nın 45 vilayetinde sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa'nın 45 vilayetinde sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verildi
Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorlar

Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorlar
Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor

Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet