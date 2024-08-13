Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Şanlıurfa
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.