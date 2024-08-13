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Yaşam

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cihan Demirci, Ufuk Ertop, Fırat Çakır  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Trakya'da sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Edirne

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Tekirdağ'da 33 ve Kırklareli'nde ise 35 dereceye ulaştı.

Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşılarda, cami avlularında ya da ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.


Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak nedeniyle sakinlik gözlendi.

Öte yandan ketin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı kısımları, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı kuruma noktasına geldi.

Vatandaşlardan Levent Yaçi, AA muhabirine, son yılların en sıcak ve kurak yaz ayını yaşadıklarını söyledi.

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını ancak hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olduğunu belirten Yaçi, "Edirne'de nem oranı da yüksek bunun da etkisiyle sıcak hava daha çok etkisini gösteriyor. Çiftçiler de bu durumdan rahatsız, derelerimiz, nehirlerimiz kurumaya başladı." dedi.

Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadığını anlatan Yaçi, güneş gözlüğü ve şapka takarak sıcak havadan korunmaya çalıştığını vurguladı.

Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü.

Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken işi gereği dışarıda olan vatandaşlar ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.


Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Bazı vatandaşlar serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında rahatlamaya çalıştı.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda vakit geçiriyor.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 62'ye ulaştı.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize giriyor.

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