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Yaşam

Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Canik Kültür Merkezi'nde akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Matematik Şenliği'ne 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

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Etkinlik doğrultusunda atölyelerde oyun ve eğlenceyle matematik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

Şenlik sayesinde matematik eğitiminin daha etkin ve eğlenceli hale getirilerek sevdirilmesi amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, şenliğin 3 yıldır düzenlendiğini söyledi.

Şenlikte 23 atölyede etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız yeni eğitim programında da öğrencilerimizin hem yaparak, yaşayarak öğrenme hem de okul dışındaki ortamlarda deneyim elde etmeleri önemli unsur olarak bulunuyor." dedi.

Ağar, şenliğe Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin de destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllülük esasına göre öğrencilerimiz ve okullarımız buradalar. Bazı oyunlardan tutun da matematiği sevdirecek çalışmalara kadar öğrencilerimiz burada. Yıllara sair olarak bu ilginin arttığını da görmek bizler için çok sevindirici. Öğrencilerimiz gün geçtikçe daha etkin çalışmalar yapıyor, girişimcilik özelliklerini sergiliyor. Öğretim programımızdaki öğrenme çıktılarımızın hedefleriyle bugünkü yaptığımız çalışmanın hedefleri birbirleriyle örtüşüyor. Okullarda kazandırmak istediğimiz çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde bir etkinlik. Hem öğrencilerimizin okul başarıları artıyor hem matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinin önü açılmış oluyor."

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